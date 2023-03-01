الطلاب يشاركون في نظافة جامعة الإسكندرية.. تركوا الأقلام وحملوا المقشات (صور)

تركوا الأقلام والكشاكيل ليحملوا المقشات والأجراف، هكذا فعل طلاب جامعة الإسكندرية إيمانا منهم أن الخطوات الأولى في النجاح والتعمير تبدأ دائما من الذات، في حملة نظافة استمرت لمدة 3 أيام من يوم 26 فيراير الجاري وحتى أمس الثلاثاء وشارك فيها العديد من الطلبة لتنظيف جميع أرجاء كليات الجامعة.

وبدأ الطلاب حاملين أدوات النظافة في التقدم نحو مبنى الإدارة العامة لرعية الشباب واتحاد طلاب جامعة الإسكندرية وتم تنظيف المكان بأكمله في لفتة جميلة حيث اعتادت جامعة الإسكندرية مشاركة الطلاب في جميع نشاطتها.

حملة نظافة بكلية زراعة بالشاطبي

ثم انتقلت الحملة إلى كلية الزراعة بالشاطبي، واستمر الطلاب في تنظيف كل أرجاء الكلية بأنفسهم، ومن المتوقع انتقال الحملة إلى كل كليات الجامعة وإشراك جميع الطلبة في نظافة الحرم الجامعي لتعليمهم أن النظافة هي عامل مهم لرقي الشعب.

إقبال الطلاب على تنظيف الحرم الجامعي

وقال مؤمن مكي، أمين عام اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية والمسؤول عن تنظيم حملة النظافة، إن الحملة هي الأولى من نوعها، ولكنها شهدت نجاحا وإقبالا كبيرا من الطلاب على عكس المتوقع، ما سيؤدي إلى تكرارها مرات عدة، حيث استمرت الحملة لمدة 3 أيام متتالية.

50 طالبا يشاركون في نظافة الجامعة لمدة 3 أيام

وأضاف «مؤمن» لـ«الوطن» أن الهدف من الحملة هو تعليم الطلاب أن نظافة المكان الذي يتعلمون فيه ويقضون به عدد ساعات كبيرة هو أمر طبيعي ولا داعي منه للحرج، كما أشار إلى أن المشاركين في الحملة كان يقرب إلى 50 طالبا في كل يوم.

تعاون الطلاب في إظهار الحرم الجامعي في أبهى صوره

وكان الطلاب يتعاونون في تنظيف أرجاء الكليات والتخلص من النفايات وكانوا يفعلون ذلك بتطوع تام منهم، مؤمنين أن النظافة عامل مهم وأن كل شخص عليه البدء بنفسه لنعيش في مكان نظيف بعيد عن التلوث.