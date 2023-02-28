جامعة الإسكندرية تكرم المشاركين في حصولها على المركز الأول لمؤشر الابتكارات

كرم مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، الأساتذة والطلاب الذين ساهموا في حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول في ترتيب مؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الإختراع، والمركز الثاني والميدالية الفضية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023 في نسخته السابعة، الذي نظمته وزارة التعليم العالي.

وأكد «قنصوة» خلال تكريمه للطلاب أن الجامعة حريصة على رعاية رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب الجامعة والباحثين والمشروعات الناشئة ومساعدتهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة، ودعمهم وتبني تنفيذ أفكارهم المرتبطة بالصناعة لضمان إدارة فعالة للإبداعات البشرية.

المكرمون من الأساتذة

وكرمت جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد الله مسعد زين الدين، عميد كلية الزراعة السابق والمشرف على فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، والدكتورة دينا أحمد الجيار، أستاذ مساعد في كلية الهندسة، ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو»، والدكتورة فايزة عارف فتوح، أستاذ الفيرولوجى بقسم النبات والميكروبيولوجي في كلية العلوم.

المكرمون من الطلاب

وكرم مجلس الجامعة الطلاب في كلية الهندسة، إبراهيم محمد إبراهيم أحمد ، ومصطفى محمد محمد خميس، ومصطفى محمد عثمان عبد الحليم، ويحيى خليل حسن خليل، وصلاح عبد الجواد العساس، وأحمد حسام مصطفى هيبـه، وحنين محمد أنور، أسر محمد عاطف، وكيرلس محروس سعد الله، ومحمد أسامة سلامـة، ومحمد حسين محمد حسين الزهيري، ومحمد أحمد رفعت الهلب، وجهاد صبرى رجب يوسف، ويارا محمود البرنس إسماعيل، وعبد الله إبراهيم مصطفى محمود، وجودي طارق فتحي المرشدي، وأحمد فتحي، ويحيى سعيد حامد جويلي.