حملات تموينية موسعة لضبط الأسعار في كفر الشيخ

تمكنت حملات مكبرة في مجلس مديتين بلطيم، ودسوق في محافظة كفر الشيخ، عددًا من الحملات المتعددة، منها حملات نظافة وحملات تموينية على الأسواق، لتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ورفع كفاءة الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

رصف طرق وتوفير خدمات بالمرافق

بينما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023 م، منها أعمال التمهيد والتجريف والفرمة بالمناطق الجاري رصفها «مربع نوار»، بإجمالي 7 شوارع رئيسة وفرعية، وذلك لربط شارع الاستاد الرئيسى بطريق دسوق فوه.

وأشار رئيس مدينة دسوق، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى استكمال الأعمال الخاصة بالبنية التحتية وغرف المحابس الجديدة عقب الانتهاء من تغيير و إحلال وتبديل مواسير خطوط المياه الاسبستوس، واستبدالها بمواسير صحية، خطوط 8 بوصة، بالإضافة إلى استكمال الوصلات المنزلية بشارع سعد بالتوازي مع الوصلات الفرعية، كما تابع الأعمال التمهيدية والفرمة بالشوارع الفرعية بالمستعمرة وفرد طبقة الأساس، بالإضافة إلى سحب عينات الفرمة والسن بالدلتا القديمة للإرسال إلى المعامل المتخصصة، واستكمال أعمال إحلال وتجديد وتغطية وتوسعة معدية مصرف شارع الدلتا القديم ضمن الخطة الاستثمارية.

حملات نظافة مكبرة بدسوق

كما تابع «يوسف»، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل بنطاق مركز ومدينة دسوق، ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة دسوق، بحضور نواب رئيس المدينة، رشا طيبة، وقدري ناصر، ووليد فاروق، وفتحي يوسف، ووليد فلفل، رئيس حي شمال، وأشرف داود، وفريد حلمي، رئيس حي جنوب، والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية برئاسة المهندس حسن الطرواى، وإدارة المشروعات، المهندس أشرف سعودي، وفريق العمل المعاون، وإدارة التخطيط، بسمة مطر، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

بينما تابع، اللواء عمرو الفداوي، أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشوارع وميادين المدينة والقرى والتوابع، ومسح طرق المساكن الشرقية والطرق الرئيسية ومداخل المدينة وتابع أيضا أعمال النظافة بقرية الساحل القبلي ومسح الطرق بها.

ولفت إلى أن الحملات التموينية المكثفة تهدف لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع ومطابقة مدى صلاحيتها للمواصفات الغذائية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 9 محاضر متنوعة.