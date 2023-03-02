محافظ كفر الشيخ يتفقد هايبر المنطقة الشمالية.. 30% تخفيضات على أسعار السلع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، هايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 لـ30%، بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تخفيضات السلع تتراوح ما بين 20 لـ30%

واطلع المحافظ، علي السلع والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المنفذ والتي تتميز بجودتها وتنوعها وبأسعار مناسبة مخفضة ما بين 20 لـ30%عن مثيلاتها في الأسواق، وللاطمئنان على توافر جميع المنتجات والسلع الأساسية اليومية، مشيداً بجودة المنتجات والسلع المعروضة في الهايبر.

والتقى محافظ كفر الشيخ عددَا من المواطنين، للاستماع لآرائهم فيما تم توفيره من سلع غذائية متعددة، ونسب التخفيض، ومطالبهم، للاستجابة لهم، مؤكدين أن الهايبر يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية.

وأشار المحافظ، إلى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، وعدم المغالاة في الأسعار، لتخفيف العبء على المواطن، لافتاً أن هناك تكليفات من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

افتتاح 13 معرضاً «أهلاً رمضان»

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 13 معرضاً «أهلاً رمضان»، وجاري التجهيز لافتتاح معارض أخرى، والتوسع في عدد المنافذ والشوادر بجميع المدن والمراكز، منوهاً إلي أن المحافظة حريصة على توفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية.

وفي سياق آخر، اطمأن المحافظ، على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بكميات مناسبة بفرعي الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية.