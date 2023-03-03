محافظ كفر الشيخ: تخطيط وتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية

تبذل محافظة كفر الشيخ جهودًا كبيرة وملموسة لإعادة تخطيط وتطوير ومراجعة تصميمات شبكة الطرق، لتحقيق السيولة المرورية بمراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرصت المحافظة على تحديد عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، لتطويرها لتليق بعاصمة محافظة كفر الشيخ، من ضمن أعمال خطة التطوير، والتي تم وضعها، لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات.

إجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتم حالياً مناقشة تطوير شارع الخليفة المأمون، وشارع صلاح سالم مروراً بشارع صلاح سلامة حتى تقاطعه مع شارع الدستور، وشارع ناجي شتلة بشرق مدينة كفر الشيخ، كما يتم إجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس، ورؤوس الميادين، وتقاطعات الشوارع، ومراجعة وضع الإعلانات وواجهات المحلات بما يُحقق السيولة المرورية، والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه وجّه بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، وشركات المرافق، لتنفيذ الأعمال بما يُحقق الجدوى من مشروعات التطوير، وصولاً لرضا المواطن، وتحقيق السيولة المرورية، ومراجعة شبكة المرافق بهذه المناطق، تمهيداً لرصفها، ومراجعة صفايات المطر، وذلك لرفع كفاءة الصفايات الحالية، وتركيب باقي الصفايات.

أهالي مدينة كفر الشيخ يرحبون بإعادة هيكلة الشوارع

ورحّب العديد من أهالي مدينة كفر الشيخ بإعادة تخطيط وتطوير ومراجعة تصميمات شبكة الطرق بعاصمة المحافظة، وإعادة هيكلة الشوارع العامة مرة أخرى، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.