أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير الإسلامية من بنك مصر

كشف بنك مصر عن شهادات الإدخار للمعاملات الإسلامية التي تناسب جميع احتياجات العملاء، من حيث المدة والقيمة باستثمار أموال هذه الشهادات في مشروعات إسلامية وطبقا للشريعة الإسلامية، والبنك يحدد وجوه الاستثمار ونسبة الربح.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك مصر لشهر مارس 2023، على حسابات التوفير الاستثماري الإسلامي، يكون الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه، والأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه.

أسعار الفائدة على حسابات التوفير الاستثماري

يحصل صاحب الشريحة من 3 آلاف حتى 5 آلاف جنيه، على عائد 7.000% شهريا، و7.250% ربع سنوي، و7.375% نصف سنوي، و7.500% سنويا.

والمبلغ الأكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، يكون العائد 7.500% شهريا، و7.750% ربع سنوي، و7.875% نصف سنوي، و8.000% سنوي.

وبالنسبة للشريحة الأكثر من 50 ألف حتى 250 ألف جنيه، يكون العائد 8.000% شهريا، و8.250% ربع سنوي، و8.375% نصف سنوي، و8.500% سنويا.

والأكثر من 250 ألف حتى 500 ألف جنيه، العائد شهريا 8.500%، وربع سنوي 8.750%، والنصف سنوي 8.875%، وسنويا 9.000%.

والشريحة الأكثر من 500 ألف جنيه، تحصل على عائد 9.000% شهريا، و9.250% ربع سنوي، و9.375% نصف سنوي، و9500%.

بنك مصر

ووفقا لبنك مصر، فإن نسب العائد متغيرة حسب نتائج أعمال البنك، والنسب سنوية يجرى تقسيمها وإضافتها للحسابات وفقا لدورية العائد.