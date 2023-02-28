مطالب برلمانية بضرورة دعم الصناعة الوطنية.. و«الاستثمار»: هناك تسهيلات كبيرة

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة دعم الصناعة المصرية في المرحلة الحالية، خاصة في المجمعات الصناعية.

أبو السعد: الحكومة شريك للقطاع الخاص

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية بالأمس، لمناقشة التسعير للأراضي الصناعية.

وشددت النائبة هالة أبو السعد على ضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة، لا سيما ما يتعلق بـ 30% من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، كما طالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والتي ترأست اجتماع اللجنة، بضرورة تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في الأراضي الصناعية، لافتة إلى أن الحكومة شريك للقطاع الخاص، قائلة: نحتاج إلى تقليل التكلفة على المنتج المصري، وكذلك تاجيل فترة السداد.

تسهيلات كبيرة يتم تقديمها على الأراضي الصناعية

أكد ممثل هيئة الاستثمار خلال اللجنة أن هناك تسهيلات كبيرة يتم تقديمها على الأراضي الصناعية ، وأن من له حق الإنتفاع يحق له الشراء مستقبلاً وبتسهيلات، مشيراً إلى أن لجنة التسعير تضم 5 جهات من بينها هيئة التنمية السياحية ، والصناعية ، والمجتمعات العمرانية ، والإصلاح الزراعي.