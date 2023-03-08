افتتاح المؤتمر الدولي الـ13 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالإسكندرية

افتتح الدكتور الدكتور أشرف الغندور،نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية Alexmed lab 2023، تحت عنوان «الفرص والتحديات التي تواجه الطب المعملي»، الذي يمتد فعالياته على مدار يومين من 8 : 9 مارس 2023، بحضور اللواء دكتور سارية حوام، مدير المجمع الطبي بمستشفي مصطفى كامل العسكري، والدكتور أيمن الشايب، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبلة أحمد أبو زيد، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، ورئيس المؤتمر، والدكتورة بسنت معز، أستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس المؤتمر.

وفي كلمته أثنى الدكتور أشرف الغندور، على حضور العديد من الخبراء والشركات العالمية المتخصصين فى علم الباثولوجيا الإكلينيكية ضمن أعمال المؤتمر مما يؤكد نجاحه قبل أن يبدأ.

اسهامات بحثية من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب

وأشار إلى أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية يعد من الأقسام الهامة فى الكلية نظراً للإسهامات والخدمات الطبية الذي يقدمها للجامعة لاسيما البحثية، وأضاف أن القسم يحتوي علي العديد من المعامل المعتمدة التي تقدم خدمات متميزة للمرضى.

وأضاف «الغندور»، أنه يأمل في خروج المؤتمر بتوصيات تفيد المجتمع البحثي في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية، لاسيما أن الجلسات الفرعية للمؤتمر ستشهد مناقشة موضوعات هامة في الأساليب الحديثة للتشخيص، وأكد الغندور أن جامعة الإسكندرية حريصة على تشجيع عقد هذه النوعية من المؤتمرات لتبادل الخبرات بين مختلف المدارس البحثية ورفع كفاءة الأطباء وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيدًا بجهود القائمين على المؤتمر، ودورهم الكبير فى الارتقاء بالطب المعملي بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية.

مشاركة أكثر من 20 شركة محلية وعالمية متخصصة

فيما أكدت الدكتورة عبلة أبو زيد، أن المؤتمر سيناقش المشاكل والتحديات التي تواجهها بنوك الدم، فضلا عن أحدث التقنيات في تشخيص أورام الدم والأمراض غير السارية، كما يتضمن ورشة عمل عن إدارة الجودة وإدارة الأزمات.

وأكدت «أبو زيد» أنه سيشارك في إلقاء المحاضرات بالمؤتمر كوكبة من خبراء علم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والزقازيق وأسيوط والفيوم والمنصورة وطنطا والمراكز البحثية التابعة القوات المسلحة المصرية والمعامل المركزية بوزارة الصحة، بمشاركة أكثر من 20 شركة محلية و عالمية متخصصة في مجال علم الباثولوجيا الإكلينيكية حول العالم.

وأشارت أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض للأجهزة المعملية و الكيماويات، مشيرة إلى أن الافتتاح سيشهد تسليم دروع التكريم لرؤساء القسم السابقون عرفانًا بفضلهم في نجاح القسم والمؤتمر حيث سيتم تكريم الدكتور صلاح مرزوق، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة دلال عبد الجليل الجزيري، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية.