نقيب الأشراف يهنئ رئيس «الإنجيلية» لإعادة انتخابه: مصر ستظل نموذجا في التسامح

أجرى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، اتصالا هاتفيا بالقس الدكتور أندريه زكي، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية في مصر، للمرة الثانية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة.

الوحدة الوطنية

وأعرب نقيب الأشراف، عن أمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح للدكتور أندريه زكي والطائفة الإنجيلية في مصر، مؤكدًا المزيد من التعاون لخدمة الوطن.

وأكد نقيب الأشراف، أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن، وسيظلون يدًا واحدًة ورمزًا للتسامح بين الأديان.

وشدد نقيب الأشراف، على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستبقى نموذجا في التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها وستظل نسيجًا وجسدًا واحدًا، ووطنًا للوسطية وقبلةً للمحبة والسلام، بترابط أبنائها.

انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير بين جميع المصريين، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للأمن والأمان والسلام والمحبة.

كانت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أعلنت اليوم الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة، لفترة جديدة.