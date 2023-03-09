محمد صبحي: الفن القديم كان يجسد الشر ويجعل المشاهد يكرهه

أكد الفنان محمد صبحي، أهمية الفن والثقافة لبناء الإنسان، لافتا إلى أنه يتمنى توعية المواطنين في مصر بأن كثرة الإنجاب تقتل التنمية المستدامة في مصر، وهو دور المواطنين وليس الدولة في الحد من الإنجاب.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت بجامعة بورسعيد بعنوان الفن والثقافة وبناء الإنسان، برعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال كمال سالم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد أبو المعاطي، مدير عام رعاية الشباب

طفل اليوم يبني الأمة غدا

وأوضح محمد صبحي أن طفل اليوم هو الذي سيبنى غدا الأمة، مشيرا إلى أن اليابان تعاقب المقصر في العمل بإعطاءه إجازة يومين.

ولفت إلى أن «الفن أصبح يجعل من الخارج عن القانون بطلا، مثل أن يذبح فتاة لأنه يأخذ حقه بيده، ويذاع على السوشيال ميديا، ويقلده آخر في الأردن، وأصبح أيضا يظهر العشوائيات والبلطجية والمخدرات».

محمد صبحي يشرح الفرق بين الفنين القديم والحديث

وأكد «صبحي» أن الفن القديم كان يجسد الشر ويجعل المشاهد يكرهه، مشيرا إلى أن العدو استخدم سلاحا رخيصا، بدلا من الناري، وهو الهاتف المحمول والسوشيال ميديا، ويتم نشر تدريب ممنهج على بيع الوطن والمبادئ والأخلاق الحميدة وكرتون للأطفال يعلم المثلية واختراق العقول.

ونوه الفنان محمد صبحي إلى أن قمة الهرم يوضع عليها الفنان ولاعب الكرة، بدلا من العلماء، مؤكدا أنه رغم احترامه للفن لكن البحث العلمي والتعليم أهم، مطالبا بعودة القيم والأخلاق واحترام الكبير، موضحا: «تعلمت تقبيل يد الأم والأب والكبير، فهي ليست عبودية».