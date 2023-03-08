بدء أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.

ومن المقرر أنَّ يلقي عدد من الضيوف كلمات أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع من بينهم أرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا».

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا رئيسية تتضمن عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية؛ منها البند الخاص بالعمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد ( 158- 159)، وأيضًا مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية 32.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وبند الشؤون العربية والأمن القومي ويشتمل على تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ويتضمن البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية عددا من الموضوعات منها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي؛ والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية.

فيما يتضمن البند المتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان عددا من الموضوعات منها دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، بينما يتضمن البند الاقتصادي متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، ويتضمن بند الشؤون القانونية موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.