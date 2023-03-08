وزير الخارجية: مصر لم ولن تدخر جهدا في سبيل دعم صمود الشعب الفلسطيني

قال سامح شكري، وزير الخارجية إن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية للعالم العربي، إذ أكّدت مصر مرارًا التمسك بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بأعمال قمة وزراء الخارجية العرب: «أجدد وأؤكّد رفض وإدانة كل الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية وتضر بمستقبل عملية السلام وتدفع الأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها لتأزم واحتقان، ويشمل ذلك كل صور الاستيطان والاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو الاقتحامات للمدن الفلسطينية وما يترتب على ذلك من ضحايا بصفوف الشعب الفلسطيني الشقيق».

وتابع وزير الخارجية: «أعيد تأكّيد مخرجات مؤتمر القدس الذي احتضنته جامعة الدول العربية وحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن ورئيس فلسطين، وأؤكّد أنّ مصر لم ولن تدخر جهدا لدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له بالوقت الحالي لممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في تحدي لإرادة المجتمع الدولي ومصر تستمر في الاتصالات بجميع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل دعم مسار السلام وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».