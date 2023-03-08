وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع المتدهورة في فلسطين

استقبل وزير الخارجية، صباح اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي في إطار العلاقات الراسخة بين مصر والأردن، والحرص المشترك على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق.

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان سبل دفع مشروعات التعاون الثلاثي

وناقش الوزيران مجمل ملفات العلاقات الثنائية وسبل استمرار تعزيزها، والتطلع لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما تناول الوزيران سبل دفع مشروعات التعاون الثلاثي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وبحث الوزيران عددا من مستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته ال 159، ومنها الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في سوريا وليبيا، فضلا عن سبل دفع العمل الجماعي حيال القضايا العربية، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء الخارجية العرب.