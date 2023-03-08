إصابة شخص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بأسيوط

أصيب شخص بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، خلال حادث تصادم سيارة بيجو ودراجة نارية، وقع اليوم الأربعاء بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أبوتيج، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع، بالقرب من مجلس المدينة.

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف والأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث القسم، وتبين تصادم دراجة نارية بسيارة بيجو أثناء دورانها، ما تسبب في إصابة قائد الدراجة النارية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة التي تبشر التحقيقات.