«القومي للترجمة» يقدم خصما 40% على إصدارته غدا بمناسبة يوم الشهيد

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصما بنسبة 40%؜ على جميع إصداراته، غدا الخميس، بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق الاحتفال به 9 مارس من كل عام.

أحدث إصدارات القومي للترجمة

ومن بين إصدارات المركز القومي للترجمة التي تحظى بنسبة خصم 40%؜، «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» بجميع أجزائه، و«العقل الاجتماعي» تأليف جين سويلين لافيل وترجمة أحمد زايد، و«في أثر الملوك والغزاة»، تأليف ليزا كوبر وترجمة مجدي عبدالمجيد خاطر.

وتضمّ الإصدارات أيضا «مشاعر تصنع تاريخًا.. تأثير العواطف الجمعية من هتلر إلى اوباما» تأليف لوك شومبي وإلكه إندرت وترجمة علا عادل، و«فضاءات العنف.. النظم الاجتماعية في حالة الاستثناء» من تحرير يورج بابيروفسكي وجابريلا ميتسلر وترجمة محمد صفار، و«الڤوري.. السوبر مافيا الروسية» تأليف مارك جاليوتي وترجمة هشام ممدوح طه، و«إخناتون.. وهم التوحيد» تأليف فرانتس ماشيفسكي وترجمة أيمن أشرف، و«حضارة مصر القديمة» تأليف مارك فان دي ميروب، وترجمة علاء الدين عبد المحسن شاهين، ومراجعة محمد إبراهيم بكر.

كما صدرت الطبعة الثانية من «تجارة مكة وظهور الإسلام» تأليف باتريشيا كرون، تقديم وترجمة آمال الروبي ومن مراجعة محمد إبراهيم بكر‎ومن سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين «الصوفية والطقوس والحداثة في مصر.. الأداء اللغوي استراتيجية التأقلم»، تأليف مايكل أّرون فؤيشكوف، وترجمة السيد جاد، و«فهم العلاقات الدولية» تأليف كريس براون وكريستين إنلي، ترجمة محمد محمود العشماوي، وترجمة بدر الرفاعي صدرت الطبعة العربية من كتاب «مواجهة الفاشية في ‎مصر.. الديكتاتورية مقابل الديمقراطية في الثلاثينات»، تأليف إسرائيل جرشوني وجيمس جانكوفسكي.

ومن بين الإصدارات أيضا، «إيزيس أم الآلهة»، تأليف فرانسواز دونون، وترجمة عبلة عبدالرازق، ومراجعة خالد غريب، و«نظرية المعرفة» من تأليف إرنست سوسا، وترجمة ودراسة صلاح إسماعيل، و«في دائرة الضوء.. مجموعات الاّثار المصرية في متاحف صربيا»، ترجمة علاء شاهين.