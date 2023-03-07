«القومي للترجمة» يقدم خصما 40% على جميع إصداراته غدا

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تقديم خصومات بنسبة 40% على جميع إصداراته غدًا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

وضمن عشرات العناوين الجديدة بمنفذ البيع والتي يقدمها المركز غدًا بخصم 40%؜، «براءة جذرية.. دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة»، تأليف إيهاب حسن وترجمة السيد إمام، و«الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات»، تأليف اّنا نونيس، وترجمة شرقاوي حافظ.

وتتضمّن الإصدارات أيضا، «تاريخ نقدي لعقد التسعينيات.. من نهاية كل شيء إلى بداية شيء ما»، ترجمة ناهد عبدالحميد إبراهيم، ومراجعة رشا صالح، و«هل يصبح الإسلام ديمقراطيا.. الحركات الاجتماعية وتحول ما بعد الإسلاموية»، تأليف اّصف بيات، وترجمة أحمد زايد.

كما تضمّنت الإصدارات، الطبعة العربية من «مصر في ذاكرة صربيا متحف الفن الأفريقي.. مجموعة فيدا ودكتور زدافكو بيتشار»، ترجمة عاطف معتمد وعزت ريان، و«العقلانية الجديدة»، تأليف برتراند سان –سورنين، وترجمة وتعليق وتقديم الزواوي بغورة، و«دراسات عن المماليك في مصر (1250-1517)»، تأليف ديفيد إيالون، وترجمة علي السيد علي، ومراجعة زبيدة عطا، و«خطوات نحو أسس موحدة للنماذج و المناهج العلمية»، تأليف انج س. هيلاند، ترجمة مايكل مدحت يوسفو، و«الفتاة التي تزوجت أسدا»، وحكايات أخرى من أفريقيا، تأليف أليكسندر ماكول سميث، وترجمة عمر عبدالفتاح.