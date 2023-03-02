المركز القومي للترجمة يكشف عن 11 إصدارا جديدا

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 11 إصدارًا جديدًا، وهي «براءة جذرية.. دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة»، تأليف إيهاب حسن وترجمة السيد إمام، و«الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات»، تأليف آنا نونيس وترجمة شرقاوي حافظ.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

وتضمّنت الإصدارات «تاريخ نقدي لعقد التسعينيات.. من نهاية كل شيء إلى بداية شيء ما»، ترجمة ناهد عبدالحميد إبراهيم، مراجعة رشا صالح، و«هل يصبح الإسلام ديمقراطيا؟.. الحركات الاجتماعية وتحول ما بعد الإسلاموية»، تأليف آصف بيات وترجمة أحمد زايد.

وشملت الإصدارات أيضا «أسس الكيمياء الفيزيائية.. الطريق إلى الفهم»، تأليف بريان سميث وترجمة أحمد السماحي وفتح الله الشيخ، و«الكوزموبوليتانية السكندرية.. أرشيف» تأليف هالة حليم، وترجمة عبدالمقصود عبدالكريم.

كما تضمّنت الإصدارات، الطبعة العربية من «مصر.. في ذاكرة صربيا متحف الفن الأفريقي: مجموعة فيدا ودكتور زدافكو بيتشار»، ترجمة عاطف معتمد وعزت ريان، و«العقلانية الجديدة» تأليف برتراند سان – سورنين ترجمة وتعليق وتقديم الزواوي بغورة، و«دراسات عن المماليك في مصر (1250-1517) تأليف ديفيد إيالون وترجمة علي السيد علي، ومراجعة زبيدة عطا.

وشملت الإصدارات أيضا، «خطوات نحو أسس موحدة للنماذج والمناهج العلمية» من تأليف انج س.هيلاند، وترجمة مايكل مدحت يوسف، و«الفتاة التي تزوجت أسدا»، و«حكايات أخرى من أفريقيا»، تأليف أليكسندر ماكول سميث وترجمة عمر عبدالفتاح.