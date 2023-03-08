السعودية تستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

السعودية ترفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس» - رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.