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مستوطنون يقتحمون «الأقصى» تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
11:20 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في ثاني أيام ما يسمى «عيد المساخر» اليهودي.

ونفذ المستوطنون الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وقرب أبوابه، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

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