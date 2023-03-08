حزب الجيل يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

أدان حزب الجيل الديمقراطي، فى بيان له اليوم، اقتحام القوات الخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسفر عنها استشهاد 6 فلسطينين وإصابة أكثر من 16 ومن قبلها بساعات اقتحام المستوطنين اليهود المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، واعتبرها جريمة ضد القانون الدولي.

وأضاف أن تكرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى وتدمير ممتلكاته يؤكد استهانة إسرائيل بالمجتمع الدولي وضمانها في الوقت عدم معاقبتها لتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية معها.

حزب الجيل يدين اقتحامات قوات الاحتلال

أكد حزب الجيل، في بيانه، أن الدماء الفلسطينية التى سالت والأرواح التى أزهقت والإصابات التى أصيب بها المدنيين العزل والدمار الذي خلفه ورائه اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل إدانة لصمت المجتمع الدولي ووثيقة اتهام لواشنطن وحلفائها.

«الشهابي» يطالب الدول العربية القيام بمسؤولياتها

وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الدول العربية أن تقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني طبقا لميثاق جامعة الدول العربية، مؤكداً أن التاريخ لن يسامح العرب على صمتهم القاتل إزاء جرائم القتل والدمار والتخريب التي ترتكبها دولة الاحتلال الغاصب ضد الأهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيكون حسابه شديداً لكل الدول التى هرعت مؤخراً لإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال وطبعت معها، متخلية عن واجبها الذى يفرضه عليها الدين والتاريخ والأخوة والنخوة، ومتناسية مئات الآلاف من الشهداء والجرحى الذين قدمتهم مصر ودول المواجهة منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 وحتى الآن.

ودعا الشهابى الدول العربية إلى وقفة قوية تشعر العدو الاسرائيلى بتضامن العرب مع شعبهم الفلسطيني، وبأن القضية الفلسطينية مازالت قضية العرب المركزية، وأنهم لن يتسامحوا مع الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الصامد .