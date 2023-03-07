الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى عن المسجد لمدة أسبوع

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد سرندح عن المسجد لمدة أسبوع.

وقالت مصادر مقدسية، إن سلطات الاحتلال أبعدت سرندح عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد، بعد استدعائه للتحقيق مع مخابراتها صباح اليوم.

تعليق حركة فتح على ما يحدث في فلسطين

بدورها، أكّدت حركة التحرير الفلسطينيّ الفلسطينيّ (فتح) اليوم الثلاثاء أنّ المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ في جنين لن تزيدها إلّا تمسُّكًا بثوابتها الوطنيّة، وإصرارًا على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينيّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت حركة «فتح»، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، شهداء مجزرة جنين، الذين استشهدوا اليوم الثلاثاء، جرّاء عدوان جيش الاحتلال الهمجيّ على مخيّم جنين، داعية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.

وأضافت أنّ هذا العدوان الهمجيّ يعبّر عن النهج الدمويّ لحكومة الاحتلال المأزومة التي تسعى من خلال إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصدير أزماتها الداخليّة، مؤكدةً أنّ الاحتلال ومستوطنيه سيحاسبون على جرائمهم المتواصلة .

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، وكبح جماح إرهاب منظومة الاحتلال المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.