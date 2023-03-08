اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «يوم الشهيد.. بطولة وتضحية وتكريم»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهيد.. والقوات المسلحة تضع خطة للاحتفال به

«يوم الشهيد.. بطولة وتضحية وتكريم»

مدير «المحاربين القدماء»: القوات المسلحة على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة.. والأبطال قدموا التضحيات لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.. والدولة تستكمل المسيرة بالتنمية والإنجازات

أمين «القومي لرعاية أسر الشهداء»: «يوم الشهيد» جبر لـ«الخواطر» وأكثر من 7 آلاف أسرة لشهداء ومصابين مقيدون بقواعد بيانات المجلس

السيسي: تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لاستعادة الأمن والسلام في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي: نثمِّن دور مصر في المنطقة كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة.. وحريصون على تطوير التعاون

سلاح المعنويات الطريق لتحفيز لاعبى الفريق قبل موقعة صن داونز وعودة «عبدالقادر والسولية».. وتجهيز «الشحات»

رئيس الوزراء: 150 مليار جنيه تكلفة زيادة الأجور والمعاشات

«مدبولي»: الموازنة الجديدة تنحاز إلى بند الحماية الاجتماعية.. وحريصون على حل مشكلات المستثمرين

رسالة تحذير من «فيريرا» للاعبين رغم الفوز على الترجي التونسي والمدرب يشيد بـ«زيزو والمثلوثي وصبحي»

«حياة كريمة»: دعم المرأة على رأس أولوياتنا.. ونعمل على تمكينها اقتصادياً

المرأة المصرية.. أيقونة الجمهورية الجديدة

المؤسسة: توعية السيدات بتربية الأطفال والعلاقات الأسرية والشمول المالي وإدارة المشروعات

أين كنا وكيف أصبحنا؟ 8 سنوات دعماً للحقوق وتمكيناً لسيدات مصر في العمل الوطني

22 مركزاً تقدمتها مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين و56 مركزاً في «التمكين السياسي»

الصفحة الثانية

«قطاع الأعمال»: خطة للشراكة مع مُصنعي الدواء

«التموين»: طرح كوبونات السلع بالمجمعات ومعارض «أهلاً رمضان»

«عصمت»: لدينا 170 مصنعاً حجم مبيعاتها 170 مليار جنيه في عام 2022

«البيئة»: شهادات الكربون الطوعية تستهدف الاستثمار في تقليل الانبعاثات

«ياسمين»: ستحقق دفعة لمصر وإفريقيا بمجال تمويل المناخ

وزيرة التخطيط تبحث مع سفير أذربيجان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية

بنود لحماية حقوق الملكية الفكرية العربية

وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ بـ«كفر الشيخ»

تأثيث 123 وحدة بديلة بـ«حدائق أكتوبر» لسكان الوراق.. مجاناً

«سويلم»: أسهمت في زيادة الاستثمارات وتنمية الثروة السمكية وإنشاء مدينة صناعية

«الجزار»: اليوم بدء التشغيل التجريبي لمحور كمال عامر من «المنيب» لـ«إمبابة»

الصفحة الثالثة

«المركزي» يحذر من التعامل مع العملات المشفرة

شيخ الأزهر: ثقافة السلام ينبغي أن تسود العالم

«البنك» يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الأردني لتعزيز التنسيق بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها

وزير خارجية أرمينيا يشيد بجهود الأزهر في خدمة التسامح الديني

«اقتصادية القناة»: جولة لطرق أبواب الاستثمارات الفيتنامية

مباحثات «مصرية - أردنية» حول الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا

«جمال الدين»: لدينا بنية متكاملة.. ورقمنة للخدمات

مصر تؤكد رفضها لسياسة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة

تعاون بين «التنسيقية وفاهم» لنشر الوعي النفسي بين الطلاب والمعلمين

«التعليم»: توعية أولياء الأمور بقانون حقوق الطفل

تعاون مع الأمم المتحدة لنقل تجربة مصر الإنمائية للدول النامية

«المشاط»: «حياة كريمة» ومجمع بنبان تجارب رائدة

«الزراعة»: توجيهات رئاسية بدعم الأشقاء الأفارقة

«القصير» يبحث مع رئيس «الشيوخ» البوروندي تحديث أساليب الري والحصاد

يجهز التصميمات ويشتري الخامات ويستعين بوالده في التصنيع

«محمد» يحول «الحدادة» لمصنع فوانيس: بغيَّر النشاط قبل رمضان

الصفحة الرابعة

الحكومة تستعين بـ23 خبيراً لتحديد «الإصلاحات الهيكلية» للاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات العالمية فى 2023 و2024

توصيات بالعمل على إصلاح هيكل الأجور.. ووضع خطة لتوعية الرأي العام بالجهود المنفذة محلياً لمجابهة الأزمات الدولية

«الفقي»: زيادة نسبة مساهمة ودائع الجهاز المصرفي المصري في منظومة التمويل العقاري لتحفيز النشاط الاقتصادي

جلسات «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي» توصي بتطوير المناهج ومواكبة التطور في التخصصات الدراسية الحديثة

إعداد قانون موحد وإعادة هيكلة المجالس وتعديل اللوائح لتمكين الجامعات من اتخاذ القرارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع.. وتحسين جودة التعليم في جميع الأقاليم

الصفحة الخامسة

الحكومة توافق على 5 قرارات وتعلن تطبيق أكبر حزمة حماية اجتماعية لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات و«تكافل وكرامة»

توجيه جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في رقمنة كل الأصول التابعة لها لتحقق الحوكمة وإدارتها بكفاءة وسد منافذ محاولات التعدي عليها

تخصيص فدانين من الأراضي المملوكة للدولة ناحية كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف لاستخدامهما في إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية

تخصيص 10 أفدنة من الأراضى المملوكة للدولة بالمنيا لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء

رئيس الوزراء يراجع موقف إجراءات تحصيل مستحقات الدولة وتقنين أوضاع الأراضى

.. ويشهد توقيع مذكرات تفاهم لتطوير منظومة الصحة وضخ استثمارات عربية جديدة

«مدبولى» يتابع توصيل المرافق لمشروع «سكن كل المصريين»

تطوير فحص حديثى الولادة والمقبلين على الزواج وتوفير مخططات محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية لوزارة الصحة

الصفحة السادسة

الحقوق السياسية

أين كنا وكيف أصبحنا؟.. 8 سنوات «دعم وتمكين وتعزيز» لمشاركة سيدات مصر فى العمل الوطنى

المرأة المصرية

أيقونة الجمهورية الجديدة

الشيخ إسلام عامر: الفحوصات الجديدة لا تطبق على حالات الزواج العرفى.. وتسهيلات للمصريين بالخارج

نقيب المأذونين: شهادة الفحص المميكنة لا تعطل الزواج وتقلل احتمالات الطلاق

استمرار العمل بشهادة فحص الزواج القديمة الصادرة قبل يوم 26 فبراير وستظل سارية لمدة 6 أشهر

الصفحة السابعة

القوات المسلحة تضع خطة متكاملة للاحتفال بـ«يوم الشهيد والمحارب القديم»: ندوة تثقيفية.. وتكريم الأسر.. وفعاليات فنية ورياضية

الرئيس ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى للشهداء

مدير «المحاربين القدماء»: جميع أفراد القوات المسلحة بدءاً من «القائد العام» حتى أحدث جندى على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة

اللواء أشرف الخطيب: أكثر من 7 آلاف أسرة ما بين أسرة مصاب وأسرة شهيد مقيدون بقواعد بيانات المجلس

أمين «القومى لرعاية أسر الشهداء»: «يوم الشهيد» جبر لـ«الخواطر».. ومصر لا تنسى أبناءها

الصفحة الثامنة

«تاو» فى قائمة «الأولاد»

«الحلم لم يكتمل»

رسالة تحذير من «فيريرا» للاعبى الزمالك بعد ثلاثية الترجى.. المكافآت تعرف طريقها من جديد.. إشادة خاصة بـ«زيزو وصبحى».. وجلسة لـ«كشف العيوب»

الأهلى يطلب «الحماية»

«حجازى» فى مهمة خاصة

اتحاد جدة يستعين باللاعب المصرى ضد «رونالدو».. وشكوك حول «رومارينيو»

«سلاح المعنويات» الطريق لتحفيز لاعبى الفريق قبل موقعة صن داونز.. و4 لاعبين يعودون للخدمة فى الوقت المناسب

صورة تضع لاعب يونايتد فى قفص الاتهام.. والهولندى يدافع عن نفسه