جابر القرموطي: قطاع المحافظات في جريدة «الوطن» يقدم صورة «مصر الجميلة»

سلط الكاتب الصحفي والإعلامي جابر القرموطي ومقدم برنامج «مانشيت»، الضوء على تجربة قطاع المحافظات في جريدة «الوطن»، واستعرض خلال حلقة من برنامجه تم تصويرها داخل الجريدة كبداية لسلسلة زيارات للمؤسسات الصحفية، الأداء المتميز لقطاع المحافظات على مستوى 27 محافظة يجري تغطية أحداثها بشكل مكثف على مدار الساعة.

مدير قطاع المحافظات: نقدم تغطية خبرية على مدار الساعة

وقالت الدكتورة مروة مرسي، مدير قطاع المحافظات في «الوطن» خلال البرنامج، إن قطاع المحافظات يقدم تغطية خبرية لجميع الأحداث الهامة على مستوى الجمهورية بضخ خبري على مدار الساعة.

وأضافت أن قطاع المحافظات يشارك بشكل أساسي في إعداد ملفات صحفية معمقة تنقل الصورة من القرى والنجوع إلى القارئ، وتنقل صوت أهالي المحافظات ومطالبهم.

الدكتورة مروة مرسي: نساهم في ملفات الوطن بأفكار نوعية

وتابعت مدير قطاع المحافظات أن السياسة التحريرية الجديدة لـ«الوطن» المعنية تهتم بإبراز القوة الناعمة لمصر، ويحرص محررو القطاع على إنتاج أفكار نوعية تُظهر مواطن الجمال والأصالة في مصر، مثل أفراح حصاد الفواكه والخضراوات على مستوى الجمهورية، وحملات التشجير التي شهدتها مصر استجابة لحملة 100 مليون شجرة»، وغيرها من الملفات والتغطيات الصحفية التي تبرز جهود الدولة في مختلف القطاعات، مثل طفرة الطرق على مستوى الجمهورية، وجهود مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل التنموي، والافتتاحات الرئاسية وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافظات، وكان آخرها المنصورة الجديدة وسوهاج الجديدة والإسكندرية وغيرها، ورصد حالة تلك المحافظات قبل وبعد التطوير والتنمية وانطباع المواطنين وآرائهم في تلك المشروعات التي تسهل حياتهم بشكل كبير.