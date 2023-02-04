الإعلامي جابر القرموطي: تنافس شباب جريدة «الوطن» يصنع التميز في المحتوى

قال الكاتب الصحفي والإعلامي جابر القرموطي، إن خلق روح التنافسية بين الصحفيين من أهم عوامل النجاح، وهو ما قامت به «الوطن» بعد التقاط الزميل محمود صبري مصور بالجريدة، صورة من معرض الكتاب لأب يحمل نجله، لاقت استحسان الجميع، وهو ما دفع رئيس التحرير لمنح مكافأة مالية لمن يضع أفضل عنوان لها، وهنا بدأ جميع شباب الجريدة التنافس على وضع أفضل عنوان لها؛ الأمر الذي كان سببا في خلق حالة من التنافسية المفيدة.

القرموطي: مسابقة أفضل «مانشيت» منهج جديد في «الوطن»

وتحدث «القرموطي» خلال حلقة برنامج «مانشيت» التي تم تصويرها داخل «الوطن» كبداية لسلسلة زيارات للمؤسسات الصحفية، عن لقائه بالمصور محمود صبري، الذي التقط صورة معرض الكتاب لأب يدلل طفله، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن» اعتبر هذه اللقطة متميزة للغاية وتعبر عن حالة إنسانية شديدة الروعة، باعتبار معرض الكتاب عرس ثقافي ومحفل إنساني محبب للمصريين، وقرر نشر الصورة بحجم الصفحة الأولى في الجريدة الورقية، وأجرى مسابقة بين المحررين ورصد لها مكافأة مالية لاختيار أفضل عنوان لنشره كـ«مانشيت» للصحيفة.

القرموطي: خلق التنافس بين محرري «الوطن» يتفق مع إعلام الجمهورية الجديدة

وتابع «القرموطي» أن الصحفية نورهان نصر الله فازت بالمسابقة بعد اختيار اقتراحها بنشر رباعية من رباعيات الشاعر صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب مع صورة الأب والطفل في معرض الكتاب.

واعتبر «القرموطي» أن هذه الطريقة في الإدارة وخلق التنافس بين المحرريين تعد تطورا كبيرا وتناول جديد لصناعة المانشيت الصحفي ويتفق مع إعلام الجمهورية الجديدة، وقال: «رئيس التحرير مبيقفلش الباب على نفسه وبيتناقش ويتفاعل مع كل الأفكار ومع مديري التحرير والمدير الفني ويترك لهم صناعة القرار للوصول للأفضل، ودي سياسة جديدة يتبعها أحمد الخطيب».