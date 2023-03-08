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الحكومة تقر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

كتب:

محمد مجدي
07:07 م | الأربعاء 08 مارس 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة حماية اجتماعية، لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات تتضمن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.