مسلسلات رمضان 2023.. «جعفر العمدة» ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية بـ3 مناطق

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير المشاهدة الخارجية لمسلسل جعفر العمدة، والمقرر أن ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2023 طوال شهر رمضان الكريم، والذي ينتمي الي نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية.

مسلسل جعفر العمدة

ويصور حاليا محمد رمضان المشاهد الخارجية لمسلسل «جعفر العمدة»، في العديد من شوارع القاهرة وسط جمهوره، ومن أبرز الأماكن التي تصور بها مؤخرا محمد رمضان، منطقة الوايلي، السيدة زينب ووسط البلد، وقد استقبل أبناء هذه المنطق من جمهور محمد رمضان بالحفاوة والترحاب الشديد.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc و يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداثة في إطار إجتماعي حول شخصية«جعفر العمدة»،والذي يتزوج 4سيدات، وتشهد حياته العديد من الأحداث الشيقة في عمله ومع أسرته.