إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال بحروق إثر سقوط كابل ضغط عالي في حلوان

شهدت منطقة كفر العلو، بمدنية حلوان واقعة مأساوية، عقب نشوب حريق داخل منزل وإصابة 5 أشخاص من بينهم أطفال بحروق من الدرجة الأولى والثانية، إثر سقوط كابل ضغط عالي، تسبب في حدوث ماس كهربائي ونشوب الحريق.

تفاصيل الواقعة

وردت إشارة من المستشفي العام لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال كلا من شروق كريم فضل، 15سنة، فاطمة عماد عطية، 10 سنوات، منال عبد الحكيم محمد 38 سنة، شهد عطية عكاشة، 15 سنة، هالة عطية عكاشة، 10 سنوات، جميعهم مصابين بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وجار تحويلهم لمستشفى القصر العيني، بسبب خطورة حالتهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بشارع مجلس الأخرة، بمنطقة كفر العلو وتجري تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.