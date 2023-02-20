«أمن القاهرة» يكشف هوية 3 جثث مجهولة عُثر عليها بمناطق متفرقة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف هوية 3 جثث مجهولة، عثر عليها في مناطق «البساتين ومدينة نصر وشبرا»، وتم استدعاء أسرهم وتحرير محاضر التعارف وتسليم الجثامين بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.

بلاغ بالعثور على جثة مجهولة

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لشخص بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة خمسيني يرتدي كامل ملابسه، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت الكشف الظاهري.

وكشفت تحريات المباحث من خلال فحص بلاغات التغيب بوجود بلاغ تغيب باسم «محمد.م.م»، وباستدعاء محرر البلاغ أكد تغيب والده وتم اصطحابه لمشرحة زينهم وتم التعرف على الجثمان وتم تحرير محضر بالتعارف واستلم الجثمان لدفنه.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

وتلقى مأمور قسم شرطة شبرا بلاغا بالعثورعلى جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات من خلال فحص البصمات أن الجثة لشخص يدعى «عماد.ع.ح»، مدمن مواد مخدرة وسبق اتهامه في قضايا مخدرات، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه وتم إنهاء إجراءات الدفن وتسلم الجثمان.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية

كما تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين أنه تعرض لحادث سير، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات من خلال فحص بلاغات التغيب بأنه يدعى «زكريا.ح.م»، مقيم في عزبة الهجانة، وباستدعاء محرر البلاغ تعرف على الجثة وقام بإنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه.