أمن القاهرة يلقي القبض على 20 متهما في جرائم سرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 20 شخصا من الخارجين على القانون والمطلوبين في جرائم سرقات، كما تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية التالية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات المتنوعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة.

جهود مباحث قسم شرطة البساتين

تمكن ضباط قسم شرطة البساتين، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، لارتكابهما واقعة سرقة إحدى السيدات حال سيرها مترجلة بدائرة قسم شرطة البساتين وخطف حقيبة اليد خاصتها بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي، مشغولات ذهبية، وتم إعادة المسروقات.

كما جرى ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من مالك شركة مقاولات وسائق، والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة باستخدام سيارتين.

واعترف المتهمون بارتكابهم واقعة السرقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات بمخزن خرده ملك أحد المتهمين، كما جرى ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب 9 وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، بدائرة قسم شرطة حلوان ، وتم بإرشادهم إعادة كافة المسروقات المستولى عليها لدى أحد الأشخاص «عميل سيئ النية» ومقيم بدائرة القسم.

8 وقائع سرقة من داخل المساكن

كما تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب 8 وقائع سرقة من داخل المساكن، بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى أحد الأشخاص «عميل سيئ النية»، مقيم بدائرة القسم، وضبط 6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعتي سرقة مساكن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم ضبط كافة المسروقات لدى شخصين لأحدهما معلومات جنائية، كما تم ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب 9 وقائع سرقة إطارات وجنوط السيارات، مستخدمين سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم ضبط كافة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية.