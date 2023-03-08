الولايات المتحدة تفتح تحقيقا مبدئيا حول خلل في سيارات «تسلا»

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق مبدئي بشأن 120 ألف سيارة تسلا موديل واي للعام الحالي، وذلك عقب تقريرين عن سقوط العجلات خلال القيادة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

شكاوي بشأن سقوط عجلات القيادة في سيارات تسلا

من جهتها، قالت الإدارة المسؤولة عن سلامة السيارات في الولايات المتحدة إن عجلات القيادة في موديلي سيارات شركة «تسلا» لعام 2023، اللذين قطعا عددا قليلا من الأميال، كانت مفكوكة تماما، مضيفة أنه جرى تسليم المركبات إلى أصحابها دون مسمار التثبيت الذي يربط عجلة القيادة بعمود التوجيه، في إشارة إلى فتح تحقيق أولي، والذي يمثل الخطوة الأولى قبل مطالبة الإدارة بسحب السيارات، من أجل تقييم وتيرة وعمليات التصنيع المرتبطة بهذه الحالة.

وفي 29 يناير الماضي، تلقت الإدارة شكوى من شخص اشترى موديل «واي» جديدا، قائلا إن عجلة القيادة سقطت فجأة عندما كان على الطريق في ولاية «نيو جيرزي»، وإنه كان محظوظا لأنه لم تكن هناك سيارة في الخلف، وتمكن من التوقف على جانب الطريق.