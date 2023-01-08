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«تسلا» تخفض أسعار سياراتها بالصين للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر

كتب:

أسماء العيسوي
05:58 م | الأحد 08 يناير 2023
سيارات «تسلا» في الصين

سيارات «تسلا» في الصين

خفضت شركة «تسلا» الأمريكية المنتجة للسيارات الكهربائية أسعار سياراتها في الصين للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، معززة بذلك التوقعات بحرب أسعار على نطاق واسع، وسط ضعف الطلب في أكبر سوق للسيارات في العالم، وفقا لشبكة «العربية.نت». 

 

 

 

 

الأولى من نوعها 

 

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها تسلا، منذ تعيين مديرها التنفيذي الرئيسي للصين وآسيا «توم زهو»، للإشراف على الإنتاج والتسليم عالميا، والتي مثلت أحد أبرز التحديات للشركة في 2022. 

 

 

تراجع الأسعار ما بين 13 و24% في أمريكا 

 

وأدى أحدث خفض لأسعار سيارات شركة تسلا في الصين، إضافة إلى الخفض الذي جرى إعلانه في أكتوبر الماضي، إلى تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 13% و24% في الولايات المتحدة عن مستويات سبتمبر، وفقا لتقديرات رويترز، وهي ثاني أكبر سوق لتسلا.

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