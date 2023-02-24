شركات صينية تجبر «تسلا» خفض أسعارها.. إلى أين تتجه سوق السيارات الكهربائية؟

احتلت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية المرتبة الأولى في صناعة السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم خلال عام 2022، لكن شركة BYD الصينية وغيرها تعمل على سد الفجوة بسرعة، وفقًا لتحليل رويترز لبيانات مبيعات EV العالمية والإقليمية المقدمة من EV-volumes.com.

«بي واي دي» تتفوق على تسلا في اسيا

ووفقا لما قالته رويترز، ففي الواقع، تفوقت BYD على تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي، بينما كانت مجموعة فولكس فاجن رائدة EV في أوروبا منذ عام 2020، بينما خفضت شركة تسلا ريادة VW في أوروبا، وشهدت شركة صناعة السيارات الأمريكية احتدام المنافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة إلى سوقها المحلي.

تحديات خطيرة تواجه تسلا

تأتي أهم التحديات التي تواجه تسلا من عدد كبير من صانعي السيارات المعروفين وصانعي EV الصينيين، وتكافح العديد من الشركات الأمريكية الناشئة في مجال السيارات الكهربائية التي كان من المتوقع أن تسير على درب تيسلا، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة Lucid ، التي تراجعت أسهمها بنسبة 16٪ يوم الخميس بعد مبيعات مخيبة للآمال ونتائج مالية.

منافسة قوية في سوق السيارات الكهربائية

وعلى مدار العامين المقبلين، كشف المنافسون، بما في ذلك شركة جنرال موتورز، وفورد موتور، ومرسيدس بنز، وهيونداي موتور، وفولكسفاجن عن عشرات السيارات الكهربائية الجديدة التي تتراوح أسعارها بين أقل من 30 ألف دولار من شفروليه إلى 100 ألف دولار من سيارات السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي.

مرسيدس تلعب على الترفيه والتسلية

ويوم الأربعاء الماضي، استخدمت مرسيدس وادي السيليكون كخلفية لعرض طويل يوضح بالتفصيل كيف ستغمر طرازات مرسيدس في المستقبل القريب أصحابها في تدفقات غنية من المحتوى الترفيهي والإنتاجي، والتي يتم تسليمها عبر Hyperscreen التي تمتد عبر لوحة القيادة وتشكل مستطيلاً، وشدد المسؤولون أيضًا على أن مرسيدس هي الوحيدة التي تمتلك نظام القيادة المؤتمت جزئيًا المتقدم من المستوى الثالث والمعتمد للاستخدام في ألمانيا، في انتظار الموافقة في كاليفورنيا.

تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين

في الصين، اضطرت تسلا إلى خفض أسعار موديلاتها الأكثر مبيعًا في مواجهة الضغط المتزايد من الشركات المصنعة الصينية المحلية بما في ذلك BYD، وعلامة Zeekr التجارية لشركة Geely Automobile و Nio، ويمكن لصانعي السيارات الكهربائية في الصين الحصول على دفعة أخرى إذا اتبعت شركة CATL الصينية لصناعة البطاريات خطة لخصم كبير على البطاريات المستخدمة في سياراتها.

أهم مجالات تصميم السيارات الكهربائية والميزات الرقمية والتصنيع

من جنابه قال إيلون ماسك إنه مع بداية مارس المقبل سيوضح خطة تسلا للسنوات المقبلة، مشيرا الى ان تسلا قدمت سيارات ميزات، مثل القدرة على التنقل في أماكن وقوف السيارات أو الأصوات القاسية، التي تفتقر إليها المركبات الأخرى، وساعدت آلة إنتاج البطاريات والمركبات المتكاملة رأسياً التي ابتكرتها تسلا آنذاك في تحقيق هوامش ربح أعلى من معظم شركات صناعة السيارات المعروفة - حتى مع خسارة المنافسين الكبار المال على سياراتهم الكهربائية.

القيادة الآلية في سيارات تسلا

ولا تزال القيادة الآلية Full Self Driving Beta من Tesla مصنفة من قبل الشركة والمنظمين الفيدراليين على أنها نظام مساعدة السائق من المستوى الثاني، والذي يتطلب أن يكون سائق السيارة البشري مسيطرًا في جميع الأوقات، ويجب أن تكون مستعدًا لمواكبة ذلك هذه الأنظمة شائعة في الصناعة.

أجبر المنظمون الفيدراليون تسلا في وقت سابق من هذا الشهر على تعديل برنامج FSD الخاص بها كجزء من أمر سحب، وحققت تسلا تقدمًا كبيرًا على منافسيها في مجال تكنولوجيا التصنيع - وهي منطقة كانت تكافح فيها عندما طرح ماسك الدفعة الأخيرة من خطته الرئيسية.

المنافسون قاموا بنسخ تكنولوجيا الإنتاج الخاصة بتسلا

وحاليا يقوم المنافسون بنسخ تكنولوجيا الإنتاج الخاصة بالشركة، حيث يشترون بعض المعدات نفسها التي تستخدمها تسلا، وقالت شركة IDRA الإيطالية، التي تصنع مكابس كبيرة لصنع المسبوكات الكبيرة المكونة من قطعة واحدة والتي تشكل اللبنات الأساسية لسيارات Tesla ، إنها تتلقى الآن طلبات من شركات صناعة السيارات الأخرى.

أخبر ماسك المستثمرين أن تسلا يمكنها الحفاظ على ريادتها في تكاليف تصنيع المركبات الكهربائية، ولقد وعدت الشركة المستثمرين بأنهم في الأول من مارس «سيكونون قادرين على رؤية خط الإنتاج الأكثر تقدمًا لدينا»، في أوستن بتكساس.