تخفيض أسعار أنواع الأنسولين الأكثر شيوعا بنسبة 70% في الولايات المتحدة

أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة «إيلي ليلي»، تخفيض سعر أنواع الأنسولين الأكثر انتشارًا التي تنتجها بنسبة 70%، وذلك عقب سنوات من ارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل سلبي على ملايين الأميركيين المصابين بالسكري، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

إجراءات تخفيض أسعار الأنسولين ستعتمد بدءا من مايو المقبل

وقالت شركة «إيلي ليلي»، التي يقع مقرها في مدينة «إنديانابوليس» الواقعة في ولاية «إنديانا» الأمريكية في وسط غرب الولايات المتحدة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تتخذ هذه الإجراءات بهدف تيسير الحصول على الأنسولين الذي تنتجه، ومساعدة الأميركيين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع نظام رعاية صحية معقد، في إشارة إلى تخفيض سعر الأنسولين الذي لا يحمل علامة تجارية إلى 25 دولارًا للقارورة اعتبارًا من مايو المقبل.

كما قالت شركة الأدوية الأمريكية إنها ستخفض سعر الأنسولين «هومالوغ»، الذي يوصف للمرضى ويعتبر الأكثر شيوعًا، إضافة إلى الأنسولين «هومولين» بنسبة 70%، وذلك بدءًا من الربع الرابع من العام الحالي.

توفير الأنسولين بأسعار معقولة

وبدوره، قال ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه على الرغم من أن نظام الرعاية الصحية الحالي يوفر الوصول إلى الأنسولين لمعظم مرضى السكري، فإنه لا يوفر حتى الآن الأنسولين بأسعار معقولة للجميع، مشددًا على ضرورة تغيير هذا الأمر.

وفي عام 2022، كشفت دراسة حديثة أن مرض السكري يعتبر من أسرع الأمراض المزمنة انتشارا على مستوى العالم.