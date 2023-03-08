نجوم الفن والإعلام يدعمون شيرين الطحان في مرضها.. تمر بأصعب لحظات حياتها

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على دعم الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، في أزمتها الصحية التي ألمت بها أخيرا، واستدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ودعت الإعلامية إنجي علي متابعيها بالدعاء لزميلتها شيرين الطحان بعد تأكيدها بأنها - وتقصد شيرين - تمر بأصعب لحظات حياتها، وذلك بعد قرار الأطباء بإيداعها غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

إيناس عزالدين: مشوفتش منها غير كل خير وأخلاق

ووصفت المطربة إيناس عزالدين، الفنانة شيرين الطحان، بالإنسانة الراقية صاحبة الأخلاق الكريمة والقلب البريء الطاهر، مؤكدة أنها تستحق الدعاء لها بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

ومن جانبه، أعلن الكاتب خالد منتصر إصابة شيرين الطحان بمرض السرطان الذي تسلل إلى جسدها وبات ينهشه بقوة، بحسب وصفه، مؤكدا أن شيرين تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، متمنياً تحقق هذه المسألة في أقرب وقت ممكن .

مرض شيرين الطحان

وكانت الفنانة صفاء جلال قد أعلنت أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام ، دخول الإعلامية شيرين الطحان العناية المركزة مطالبة الجمهور بالدعاء لها.