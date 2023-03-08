فراس إبراهيم يزور قبر والدته في ذكرى الأربعين: «أنا مُت برحيلك يا أمي»

ما زال الحزن يعتصر قلب الفنان السوري فراس إبراهيم على رحيل والدته، التي وافتها المنية يوم 27 يناير الماضي، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأحيا فراس إبراهيم ذكرى الأربعين على وفاة والدته، بزيارة قبرها اليوم، حيث نشر صورة له وهو يبكي من أمام قبرها، وعلق عليها بقوله: أربعون يوماً وأنا أحاول بكل سُبل الإلهاء أن أتجاوز فكرة عدم قدرتي على احتضانك وسماع موسيقى اسمي بصوتك مرة أخرى لكني فشلت.

أضاف فراس إبراهيم في منشوره قائلاً: «سألتِني يوماً إن كنت سأحزن إذا متّي، في الحقيقة أنا لم أحزن.. أنا متّ».

تفاعل كبير على صورة فراس إبراهيم أمام قبر والدته

وحرص متابعو الفنان فراس إبراهيم، على الشد من أزره في مصابه الجلل، وذلك في تعليقاتهم على صورته التي حازت على تفاعل كبير منهم، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: الله يرحمها ويصبر قلبك، الوقت عمره ما بيداوي بس بيعلّم التعايش والتسليم لقضاء الله، والدتي توفت من سبع سنين وكأنهم 7 أيام، الله يصبر قلبك يا أستاذ فراس.