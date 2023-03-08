شيري عادل وطارق صبري في افتتاح سمبوزيوم المرأة والحياة بمهرجان أسوان

افتتح اليوم علي هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة «سمبوزيوم المرأة والحياة» فكرة وتنسيق الإعلامية نرمين عامر بحضور الفنانة شيري عادل وزوجها طارق صبري.

ويشارك بالسمبوزيوم 22 فنانا من 6 دول وهي الكويت والدنمارك وقطر والعراق ومصر وباكستان ومنهم وفيقة سلطان قطر، فوزية حيات الكويت، أريج الجمعة، شريفة دشتي، دانه الخشتي، عبدالجليل الشريفي من العراق، حسن الملا وعبدالرحمن المطاوعه من قطر، سعود الفرج الكويت، أسماء شكر مصر، هدى القزويني من العراق، مني العنبري.

ويهدف السمبوزيوم لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة بين الفن التشكيلي والسينما وتقارب الصورة بين التشكيل في العمل السينمائي واللوحة من حيث التعبير عن المشاعر ونقل الأحاسيس حول كيان المرأة، بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة.

وقالت الإعلامية نرمين عامر المنسق الإعلامي والعضو المؤسس لجمعيه مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنه لا توجد مساحة فاصلة بين الفن التشكيلي والسينما فقبل ظهور السينما كانت اللوحة هي أساس الصورة وهي التاريخ والحكاية، ولهذا نحاول في سمبوزيوم المرأة والحياه إلقاء الضوء علي التشابه ما بين الكادر واللوحة باعتبارهما إطار للمكون البصرى الذي يجمعنا داخله لنرى حقيقه الجمال وقد أسندت التنظيم للسمبوزيوم المرأة والحياة إلي مؤسسة أرض الفن الدنماركية للسنة الثانية على التوالي، وتؤكد على أهمية المرأة ودورها في الحياة وما تقدمه من إنجازات على المستوى الفكري والعلمي والاجتماعي.