ظهور مميز للفنان الراحل أحمد حلاوة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

شهدت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي تستمر حتى يوم 10 مارس من الشهر الجاري، ظهوراً مميزا للفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي رحل عن الحياة في 25 مارس 2022 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

أحمد حلاوة يظهر في فيلم الورشة

جاء ظهور الفنان أحمد حلاوة، خلال فيلم الورشة، الذي ينافس ضمن مسابقة الفيلم المصري بالمهرجان، حيث يجسد شخصية عامل بأحد المسارح، يساعد مجموعة من الشباب العاشق للتمثيل، في خروج عرضهم المسرحي للنور.

فيلم الورشة بطولة نضال الشافعي

فيلم الورشة بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، حمزة العيلي، أحمد الشامي، أحمد صيام، حنان سليمان، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم علا رامي، مدحت إسماعيل تيخا.

فيلم الورشة من تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدي، وبعد انتهاء العرض حظي الفيلم بتصفيق حار من قبل الحضور.