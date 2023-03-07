الفنانون يتوافدون لمشاهدة «كاملة» في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يُعرض فيلم كاملة، مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي ينافس ضمن مسابقة الفيلم المصري في المهرجان، وهو من بطولة إنجي المقدم، ومي الغيطي، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام ساويرس.

ويناقش فيلم كاملة ضمن فعاليات مهرجان أسوان قضايا عدة تتعلق بالمرأة، منها الختان، وتأخر فتيات في سن الزواج إلى ما بعد سن الأربعين، ونظرة المجتمع لها.

توافد النجوم لفيلم كاملة

وحرص عدد من النجوم على الحضور للريد كاربت الخاصة بفيلم كاملة لمشاهدة الفيلم منهم، مادلين طبر، وأميرة فتحي، وسوزان نجم الدين، ونجلاء بدر.