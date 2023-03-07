سمبوزيوم المرأة والحياة يشارك في الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي

يقام علي هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة «سمبوزيوم المرأة والحياة» فكرة وتنسيق الإعلامية نرمين عامر، ويشارك به 22 فنانا من 6 دول، وهي الكويت والدنمارك وقطر والعراق ومصر وباكستان.

ويهدف السمبوزيوم لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة بين الفن التشكيلي والسينما وتقارب الصورة بين التشكيل في العمل السينمائي واللوحة من حيث التعبير عن المشاعر ونقل الأحاسيس حول كيان المرأة بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة.

نرمين عامر تتحدث ضمن فعاليات مهرجان أسوان

وقالت الإعلامية نرمين عامر المنسق الإعلامي والعضو المؤسس لجمعيه مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنه لا توجد مساحة فاصلة بين الفن التشكيلي والسينما فقبل ظهور السينما كانت اللوحة هي أساس الصورة وهي التاريخ والحكاية.

وأضافت: «لهذا نحاول في سمبوزيوم المرأة والحياه إلقاء الضوء علي التشابه ما بين الكادر واللوحة باعتبارهما إطار للمكون البصرىالذي يجمعنا داخله لنرى حقيقه الجمال، وقد أسندت التنظيم للسمبوزيوم المرأة والحياة إلي مؤسسة أرض الفن الدنماركية للسنة الثانية على التوالي، وتؤكد الجمعية أهمية المرأة ودورها في الحياة وما تقدمه من إنجازات على المستوى الفكري والعلمي والاجتماعي».

وأوضحت أن الفنانة التشكيلية فوزية حيات من دولة الكويت تشارك في المعرض بلوحة عبرت فيها عن مظاهر الأمومة والطفولة، كما شاركتها من دولة قطر الفنانة التشكيلية وفيقة سلطان الإهتمام بمجال المرأة، ومن الكويت أيضا يشارك بالمعرض الفنان سعود الفرج وهو أحد رواد الحركة الفنية التشكيلية بدولة الكويت، وكذلك رائد الحركة الفنية التشكيلية في دولة قطر الفنان حسن الملا الذي يستلهم أعماله من بيئته البحرية والبرية لنقل التراث الشعبي والاهتمام بقضايا مختلفة تخدم الفن.