تقرير الطب الشرعي في مقتل نجل لاعب الزمالك السابق: توفى بطعنة غائرة بالصدر

انتهت مصلحة الطب الشرعي من إعداد تقريرها حول مقتل «محمد قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان جنوب القاهرة، على يد المتهم «عبد العزيز م ع» 19 سنة، حال سيره في منطقة العزبة القبلية، بينما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 25 مارس المقبل، لمحاكمة المتهم.

جثمان المجني عليه خال من أي مواد مخدرة

وكشف تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه الذي حصلت عليه «الوطن» في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، أن جثمان المجني عليه خال من أي مواد مخدرة، لافتًا إلى أنه مصاب إصابة بطعنة من جسم صلب حاد ذو طرف مدبب، وجائزة الحدوث من الحرز المرسل (مطواة) أو ما في حكمه.

كما أوضح التقرير أنه يوجد إصابات حديثة ذات طبيعة رضية واحتكاكية حدثت من المصادمة بأجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن، وأن الوفاة بسبب طعنة غائرة بيسار الصدر، وما أحدثته من قطع نسيج القلب ونزيف دموي بتجويف الصدر مما أدى إلي الوفاة، والواقعة جائزة الحدوث كما هو وارد بمذكر النيابة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

«جريمة سرقة مقترنة بجناية قتل عمد»، هكذا بدأ المحامي رأفت حجازي دفاع المجني عليه «محمد عمر قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق، في حديثه لـ«الوطن»، تهمة الجاني، موضحا أن عقوبته وردت بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.