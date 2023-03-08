عضو بـ«التحالف الوطني» لقناة الحياة: مبادرة «كتف في كتف» تستهدف 20 مليون مواطن

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صٌناع الخير، أن مبادرة «كتف في كتف» تجمع كل أعضاء التحالف في 30 مؤسسة وكيان خيري وتنموي، لتدشين وتوزيع 4 مليون مواد غذائية تكفي لـ20 مليون مستفيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه يجرى إطلاق المبادرة بحضور الرئيس السيسي يوم 17 مارس، مشيرًا إلى أن الهدف حشد وتوحيد الجهود وأن يكون هناك خريطة للأسر المستفيدة على مستوى 27 محافظة.

وأشار إلى أن هناك محافظات تحتاج لمواد غذائية مختلفة عن باقي المناطق الأخرى مثل المناطق الحدودية، لافتًا إلى أن بعض الأسر تحتاج لكميات مختلفة من الطعام.

ولفت إلى أن المناطق الحدودية لها احتياجات خاصة، حيث يحتاجوا الدقيق بشكل أكبر من الأرز، مؤكدًا أن هذه المناطق يجب دراسة احتياجاتهم.