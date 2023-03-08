الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل في مشروع رصف طريق نصر النوبة بأسوان

عرض برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر قناة «الحياة»، فيديو عن استمرار العمل في مشروع رصف طريق نصر النوبة، الذي يستفيد منه أهالي نجع العرب وأبريم والجنينة والشباك والدكة والديوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويعتبر طريق بلانة نصر النوبة، شريان رئيسي لقرى نصر النوبة ومشروعات التنمية الزراعية.

أطوال بلغت 38 كيلومترا.. يبدأ ببلانة وينتهي بكلابشة بقيمة 165 مليون جنيه

قال المهندس عادل عبدالحكم المهندس المسؤول عن تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة نصر النوبة بمحافظة أسوان، إن المشروع بأطوال بلغت 38 كيلومترا، يبدأ ببلانة وينتهي بقرية كلابشة بقيمة 165 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروع يعتبر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالصعيد والأماكن النائية، ورفع الكفاءة في هذه الأماكن.

مشروع طريق نصر النوبة

ويخدم مشروع طريق نصر النوبة، قرى قسطل وتوماس وأبوسمبل وتوشكى وأدندان وعنيبة ومصمص، ويستفيد منه أهالي نجع العرب وأبريم والجنينة والشباك والدكة والديوان.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة»، تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.