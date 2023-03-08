الحياة الآن.. مباشر: تشغيل مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة بنصر النوبة

عرض برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، تشغيل مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة في مركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة أسوان.

مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة

والجدير بالذكر أن مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة في مركز نصر النوبة تخدم 20 ألف نسمة في قرى بلانة والتوابع، وجاءت توسعات المدرسة من أجل الزيادة السكانية في قروي بلانة.

ويجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة تأهيل وصيانة المبنى القديم وبناء جناح جديد بمدرسة بلانة الإعدادية، ومازال العمل مستمر في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وقد نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.