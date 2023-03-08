الحياة الآن.. مباشر: تشغيل مدرسة أرمنا الجديدة بنصر النوبة في أسوان

عرض برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر قناة «الحياة»، فيديو عن تشغيل مدرسة أرمنا الابتدائية الجديدة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مدرسة أرمنا الإبتدائية الجديدة تقدم خدماتها لأهالي مجلس قروي عنيبة وتوابع أرمنا

وشملت توسعات مدرسة أرمنا الابتدائية بناء جناح جديد وصيانة كاملة للمدرسة إذ يتكون المبنى من أرضي وثلاثة أدوار علوية بإجمالي 12 فصلا دراسيا، وتقدم خدماتها لأهالي مجلس قروي عنيبة وتوابع أرمنا بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل 3 سنوات، وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وتقدم المبادرة خدماتها في 4584 قرية و28 ألف تابع ضمن 175 مركزا في 20 محافظة، وتشمل 58 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.