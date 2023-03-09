محمد صبحي يكرم طالبة في جامعة بورسعيد.. بطلة «قادرون باختلاف»

كرم الفنان محمد صبحي، فاطمة النجار، طالبة بورسعيدية كفيفة قهرت المستحيل، وتميزت بالدراسة في جامعة بورسعيد، وفازت ببطولات رفع أثقال دولية ومحلية، ضمن أبطال قادرون باختلاف.

وأوضح محمد صبحي أن العزيمة والتحدي تخلق البطولة، وأن أبطال قادرون باختلاف حققوا إنجازات أبهرت العالم.

فاقدة للبصر

من جانب آخر، قالت فاطمة النجار، 19 سنة، طالبة بالفرقة الأولى لكلية التربية بجامعة بورسعيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها ولدت فاقدة للبصر لأب كفيف يعمل بإحدى المصالح الحكومية، جرى تعيينه بنسبة 5%، ولديها شقيقة تدعى رقية 7 سنوات، هي أيضا كفيفة، وجميعهم يرون بعيون الأم التي ترعاهم في منزلهم بحي الزهور في بورسعيد.

وتؤكد فاطمة حرصها على التفوق في الدراسة، موضحة: «اخترت قسم التربية الخاصة لدراسة أنواع الإعاقة، وأتمنى أن أصبح إخصائية اجتماعية لأساعد ذوي الهمم، وأزيد من عزيمتهم».

وشددت الطالبة على أن الرياضة هي غذاء الجسم وقد مارستها عام 2017 بلعبة الجودو، ونالت جوائز وبطولات فيها، كما حصلت على المركز الثاني في بطولة العالم للناشئين، والثالث في بطولة العالم للكبار، والأولى في بطولة أفريقيا للناشئين والكبار، كما حصدت الميدالية الذهبية مع منتخب جامعة بورسعيد في المسابقة البارولومبية للجامعات المصرية.

وأكدت فاطمة النجار، أن وراء نجاحها والدها الذي يدعمها في الدراسة والرياضة، وهو يسافر معها في المسابقات، ويحلم بأن أحصد الجوائز العالمية الأولى، وأن يكون لي شأن عظيم في المجتمع.

عيد ميلاد محمد صبحي

كان طلاب جامعة بورسعيد قد احتفلوا بعيد ميلاد الفنان محمد صبحي، أمس، خلال ندوة بعنوان «الفن والثقافة وبناء الإنسان»، بحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال كمال سالم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وردد الطلاب: «بابا ونيس ماما مايسة احنا ولادكم، هنرفع رأسكم»، بدلا من أغاني تهنئة عيد الميلاد، وقدموا له تورته عليها صورته، وأعربوا عن سعادتهم بوجوده معهم.