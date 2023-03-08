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ضبط عامل لاتهامه بالاعتداء على سائق سيارة إسعاف في المحلة الكبرى

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:17 م | الأربعاء 08 مارس 2023
تعدى سائق توك توك بالمحلة على سائق سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

تعدى سائق توك توك بالمحلة على سائق سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية في المحلة الكبرى القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على سائق سيارة إسعاف، أثناء نقل أحد المرضى وتسبب له بجرح قطعي في الوجه، طوله 15 سم، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطارا بالواقعة

كان مستشفى المحلة العام، التابع إلى مديرية الصحة بالغربية، تلقى إخطارا بوصول «عماد. ا» في العقد الرابع من العمر، سائق سيارة بمرفق الإسعاف بالغربية، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، إلى قسم الاستقبال، مصابا بحرج قطعي غائر في الوجه، وطوله 15 سم، وتم إجراء الإسعافات له.

تفاصيل الواقعة 

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «محمد.ا، 20 عاماً»، سائق توك توك، مقيم أول المحلة، وأنه أثناء تواجد المجني عليه أمام إحدى العيادات الطبية بدائرة أول المحلة، من أجل نقل إلى الحالات المرضية، مستقلا سيارة إسعاف رقم 695، مرفق إسعاف المحلة، تعدى عليه المتهم بالسب والشتم، وأخرج سلاح أبيض «مطواة» من طيات ملابسه وتعدى عليه محدثا إصابته.

جرى ضبط المتهم، من قبل ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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