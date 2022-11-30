طالب يتعدى على زميله ويصيبه بجروح قطعية بالوجه في المحلة الكبرى

أقدم طالب بالصف الأول الإعدادي، بمركز ومدينة المحلة الكبرى، بالغربية، على تمزيق وجه زميله، مستخدماً سلاح أبيض بعد انتهاء اليوم الدراسي، عقب خروجهم من المدرسة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة

إخطار بإصابة طالب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغا من ولي أمر الطالب محمد السيد جلال، مقيم بقرية كفر الجنينة، يتهم فيه طالب آخر بالتعدي على نجله، وإصابته بجروح قطعية في الوجه مستخدماً سلاح أبيض «كاتر»، عقب خروجهم من المدرسة الإعدادية، بذات القرية.

إصابة طالب بـ20 غرزة

وأضاف والد الطالب المجني عليه، أن نجله يدعى محمد السيد، ويبلغ من العمر 13 عاماً، ومقيد بالصف الأول الإعدادي، وعقب خروجه من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، أقدم الطالب المتهم على إصابة نجله، بجرح قطعي في الوجه عبارة عن 20 غرزة، بجانب جروح سطحية في اليد.

وتم نقل الطالب إلى المستشفي، وحرر محضر بالواقعة، بدائرة قسم أول المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة، وسؤال شهود العيان.

الواقعة بعد انتهاء اليوم الدراسي

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، أن واقعة اعتداء طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة كفر الجنينة للتعليم الأساسي بدائرة مركز المحلة على زميله بآلة حادة وإحداث إصابات به حدثت بعد انتهاء اليوم الدراسى بحوالي ساعة، خارج أسوار المدرسة تماما.

وأوضح وكيل الوزارة أن الواقعة لم تحقق بها المديرية أو الشؤون القانونية، كونها وقعت بعد انتهاء اليوم الدراسي وخارج أسوار المدرسة تماما وأن الواقعة اختصاص الأجهزة الأمنية والنيابة.

الرأي القانوني

قال محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 126 لسنة 2008، من قانون الطفل، نصت على أن العقوبات التى تطبق على الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، حال ارتكابهم بعض الجرائم وفقا للمعاملة الجنائية لهم، على أن يتم معاقبتهم بـ8 عقوبات منها، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية.