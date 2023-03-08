ما الفرق بين البطاقات البنكية «الديبت والكريديت كارد»؟ خبير مصرفي يجيب

تصدر البنوك العديد من أنواع البطاقات، والتي تختلف في مميزاتها وشروط إصدارها واستخداماتها أيضا، أشهرها بطاقات الائتمان أو الديبت كارد debit card وبطاقات بنكية كريديت كارد credit card بفئاتها المختلفة.

وتتنافس البنوك العاملة في مصر بتقديم عروض وخصومات على اصدراتها من البطاقات البنكية الديبت والكريديت كارد، فما الفرق بينهما؟ وهل تصمم وفقا لاحتياجات الأفراد؟

الفرق بين البطاقات البنكية الديبت والكريديت كارد

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ الفرق بين البطاقات البنكية الديبت والكريديت كارد أو كروت الائتمان vs. كروت الخصم الفوري التي تتنافس البنوك على اصدارها بسبب ارتفاع الطلب على شرائها من العملاء، يمكن أن نلخصه في النقاط التالية؛

- البطاقات البنكية الديبت، يمكن تسميتها بـ بطاقات الخصم المباشر لارتباطها عند اصدرها بحساب جاري أو حساب توفير بالبنك، يخصم المبالغ المالية مباشرة منه فور سحبها بتلك البطاقات لاستعمالها في الدفع وسداد المعاملات.

- ومن الفروق الجوهرية بين البطاقات البنكية الديبت والكريديت كارد، أنَّ الأولى الإنفاق من خلالها مرتبط بحد أقصى هو المبلغ المتاح بالحساب وبمجرد نفاذ الرصيد لا يمكن لحامل تلك البطاقات إجراء أي معاملات مدينة، وهي الخدمة التي توفرها بطاقات الائتمان.

- الاستعمالات الأشهر لـ البطاقات البنكية الديبت والكريديت كارد، الأولى تستعمل لسداد المعاملات المالية والمشتريات في المتاجر ونقاط البيع POS والسحب والإيداع النقدي من خلال الـATM.

ما هي البطاقات البنكية الكريديت كارد؟

وتابع الخبير المصرفي، موضحا الفرق بين البطاقات البنكية الديبت والكريديت كارد، أنَّ الأخيرة وتسمى بطاقات الائتمان، أو الـ Credit Card يكثر استعمالها وتنتشر اصداراتها بفئات متنوعة بين البنوك، ومن أبرز مميزاتها امكانية استعمالها حتى ورصيد العميل البنكي المرتبط بها «صفر»، أي تسمح باجراء معاملات مدينة والسداد لاحقا وتصدر بشروط محددة.

كما أوضح أنَّ لتلك البطاقات حد ائتماني مسموح به يحدده البنك المُصدر للبطاقة باتفاق مسبق مع العميل وهو الـ Credit Limit، ويمكن سحبه في صورة نقود كاش من الـATM، أو حتى سداد مشتريات من المتاجر أو أونلاين، ويجب رد هذا المبلغ خلال فترة السماح المحددة وبعدها يسرى على العميل فوائد وغرامات.