التضخم يجبر الأمريكيين على اللجوء إلى بطاقات الائتمان في شراء احتياجاتهم

كشف مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة، أن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة للغاية هذه الأيام، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة هذا العام في محاولة للسيطرة على التضخم، حيث تعتمد بعض العائلات بشكل كبير على بطاقات الائتمان لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت CNN في تقرير، إن وكالة مراقبة المستهلك أعلنت في مدونة أن الأشهر المقبلة، قد يلجأ المزيد من الناس إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم، حيث تؤدي زيادة أسعار الضروريات مثل البقالة والغاز إلى تغيير ميزانياتهم، والاعتماد بشكل كبير على بطاقات الائتمان بدلا من الدفع الكاش.

يمتلك أكثر من 175 مليون أمريكي بطاقة ائتمان واحدة على الأقل

وتابع التقرير، أن الدفع وشراء السلع بالاعتماد على بطاقات الائتمان يعتبر اقتراضا، لكن هذا الاقتراض يأتي بتكلفة عالية، فمع أسعار الفائدة، اليوم، يمكن لأي شخص لديه رصيد بطاقته الائتمانية 5000 دولار أن يدفع فائدة إضافية قدرها 1000 دولار على مدار عام، حيث يمتلك أكثر من 175 مليون أمريكي بطاقة ائتمان واحدة على الأقل، ونحو نصف الحسابات النشطة بها رصيد.

معيار للقروض الاستهلاكية

وفقًا لـ CFPB، ارتفعت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان على الرغم من وجود حصة ثابتة من حاملي بطاقات الرهن العقاري، وهو مقياس للحسابات التي تعتبر غير قابلة للتحصيل بعد التأخر الشديد في السداد، والسعر الأساسي هو سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على عملائها من الشركات الأقوى ويعمل كمعيار للقروض الاستهلاكية.

مع تعافي الاقتصاد لم تخفض شركات بطاقات الائتمان أسعارها

وجد CFPB أنه في العام الماضي، كان الفارق بين السعر الأساسي ومتوسط ​​النسبة المئوية السنوية على بطاقات الائتمان عند مستويات قياسية - حتى مع انخفاض حالات التأخر في السداد والتخلف عن السداد، وقبل الركود العظيم، كانت معدلات الخصم المباشر وهوامش بطاقات الائتمان تستخدم في التحرك جنبًا إلى جنب.

وقال البنك المركزي الفرنسي، مع أن هناك تعافٍ في الاقتصاد، إلا أن شركات بطاقات الائتمان لم تخفض الفائدة التي تحصلها من العملاء، على الرغم من أنه هناك تراجع في مخاطر التخلف عن السداد.