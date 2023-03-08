خبير مصرفي: لا تنساقوا وراء الشائعات.. لا رسوم على السحب من ATM

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن هناك شائعات كثيرة بشأن تحصيل البنوك وماكينات الصرف نسبة من قيمة السحب، وأن مجلس الوزراء نفى هذا الأمر.

وأضاف الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن نصف المواطنين يمتلكون بطاقات بنكية، وأن الدولة تعمل على أن يستخدم المواطنون الفيزا بدلا من الأموال النقدية.

لن يكون هناك تغيير في تحصيل أي أموال

ولفت إلى أن الوضع كما هو، ولن يكون هناك تغيير في تحصيل أي أموال من المواطنين، مؤكدا أن فيزا المرتب لا يوجد بها أي خصومات، والفيزا الخاصة لا يوجد بها أي خصومات.

لا تنساقوا وراء الأخبار المزيفة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لكل البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، تتراوح من 20 إلى 50 جنيها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع «Prepaid card» وبطاقات الخصم المباشر «Debit card» من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، حيث يتم السحب مجاناً «دون أي رسوم» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد على 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان «Credit card»، التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.